Министр культуры Мединский обещает поддерживать проект «Эрмитаж-Урал»

Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM В Екатеринбурге центр «Эрмитаж-Урал» планируется открыть к 75-летию Победы, в 2020 году. Об этом на встрече с министром культуры России Владимиром Мединским заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Мединский посетил Екатеринбург сегодня, 20 ноября. Алексей Орлов поблагодарил его за поддержку проекта «Эрмитаж-Урал». И добавил, что открыть центр планируется к 75-летию Победы.

«Я очень благодарен региону за то, что Свердловская область взяла на себя основную ношу по финансированию общестроительных работ в части создания этого комплекса. Я думаю, что мы найдем формы поддержки его деятельности и запуска этого проекта за счет федерального бюджета, в том числе, когда будет готова строительная часть», — ответил министр культуры

Напомним, филиал Государственного Эрмитажа решили создать в Екатеринбурге ещё в 2014 году. Средний Урал имеет к этой организации самое прямое отношение: в годы Великой Отечественной войны в советском Свердловске находились коллекции Эрмитажа.

Построить его планировали ещё в 2017 году. Но пока не свершилось. Вначале мешал культурный слой, обнаруженный на месте будущего строительства, а затем провалились конкурсы на определение подрядчика. Заявок просто не было.

При этом пока основное финансовое бремя несёт Свердловская область. Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская 5 июня заявила депутатам гордумы о том, что федеральных денег на этот проект ждать не следует.

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