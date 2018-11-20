Портреты людей, совершающих подвиг, – фотовыставка в Череповце

Череповец, Вологодская область, , 19:00 — REGNUM В Череповце в арт-пространстве «Вернисаж» 20 ноября открылась фотовыставка «Лица труда», организованная издательским домом «Комсомольская правда» и «Партией Дела», передаёт корреспондент ИА REGNUM. На ней были представлены лучшие фотографии прошедшего весной 2018 года одноимённого фотоконкурса, одним из победителей которого стал житель Череповца Олег Проворов. За сделанную фотографию доменщиков Череповецкого металлургического комбината АО «Северсталь» он получил фотокамеру Canon.

Выставку открыл заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда-Вологда» Алексей Богомолов. В своём выступлении он рассказал, что на конкурс были присланы более 100 работ, из которых отобрали шесть лучших. Пять авторов (в том числе и Олег Проворов) получили фотокамеры, а главный победитель — приз в 100 000 рублей.

Все работы выполнены в жанре индустриального фото — это портреты людей, которые заняты реальным трудом в реальном производстве: конструкторов, литейщиков, механиков, крестьян и других представителей рабочих и инженерных профессий.

Для «Партии Дела», которая ставит своей основной задачей развитие промышленности и сельского хозяйства, этот проект очень важен, подчеркнул в своём выступлении секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин.

«Очень приятно открывать такую выставку в Череповце — центре чёрной металлургии и химической промышленности, — подчеркнул он. — К сожалению, сейчас в масс-медиа недостаточно образов людей, которые каждый день своим трудом куют наше благосостояние и величие нашей страны. Поэтому мы, безусловно, будем продолжать этот конкурс».

Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, член генерального совета «Партии Дела» Владимир Боглаев также раскритиковал медиаобразы, транслирующие потребительский и легкомысленный образ жизни.

«К сожалению, тем, кто занимается реальным производством и реальным делом, сегодня в нашей стране достаточно тяжело, — указал он. — Каждая фотография — это портрет человека, который совершает подвиг».

Выставка показывает, что есть ещё люди и политические силы, которые понимают, кто на самом деле достоин уважения и кому страна обязана своими возможностями, заключил Боглаев. Сам победитель, Олег Проворов, не смог присутствовать на мероприятии, однако на открытии выставки выступила его мама, Надежда Проворова. По её словам, сын сомневался в том, что сможет обойти сотни конкурентов из разных регионов страны.

«Его поддержали коллеги, он был очень рад победе. Выигранной камерой, конечно, пользуется», — рассказала она.

Отметим, что фотовыставка продлится до 25 ноября. Это вторая из серии подобных экспозиций, которые «Партия Дела» и ИД «Комсомольская правда» организовывают в регионах. Первая была проведена в конце мая в Чите — её открывали секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин, председатель Забайкальского регионального отделения партии, директор Читинского керамического завода «МИР» Виталий Гнатышен и один из пяти победителей, житель Читы Владимир Гордеев. Следующая выставка пройдёт во Владивостоке, а завершит серию круглый стол, который состоится в Москве в конце 2018 года.