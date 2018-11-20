В ходе проекта «Великие имена России» проголосовали более 1 млн человек

Москва, , 17:13 — REGNUM В ходе проекта «Великие имена России» проголосовали более 1 миллиона человек. Основную активность демонстрируют: Казань — 55,4 тыс. человек; Симферополь — 43,7 тыс. человек, Минеральные Воды — 40,6 тыс. человек, Мурманск — 35,6 тыс. человек.

Голосующие за аэропорты Сочи, Анадыря, Анапы, Петропавловска-Камчатского, Сыктывкара, Норильска, Магадана и Благовещенска наименее активны. Пока за эти воздушные гавани проголосовали в среднем по 10 тысяч человек.

Стартовало голосование на борту самолетов «Аэрофлота», который стал добровольным партнером проекта «Великие имена России». География проекта охватывает 33 внутрироссийских рейса авиакомпании, пассажиры которых с 20 ноября смогут заполнить анкеты в полете.

Звезды кино и театра призывают голосовать за имена своих выдающихся коллег по цеху. В шорт-листе конкурса таких имен пять: Владимир Высоцкий (аэропорт Магадан), Михаил Ульянов (аэропорт Омск), Леонид Гайдай (аэропорт Благовещенск), Клара Лучко (аэропорт Анапа), Эльдар Рязанов (аэропорт Самара).

Сергей Маковецкий и Александр Калягин, будучи на гастролях в Омске, высказались за присвоение местному аэропорту имени Михаила Ульянова. Сергей Маковецкий считает, что очень достойное имя для аэропорта.

«Он был грандиозным человеком, светлым, открытым, искренним. Мне хочется, чтобы это имя навсегда было связано с Омском, так как он — омич», — пояснил актер.

Минувшие дни были отмечены креативными акциями в поддержку кандидатов. Так, крымские армяне проголосовали за имя Ивана Айвазовского и провели танцевальный флеш-моб в аэропорту Симферополя. Тюменский художник устроил стрит-арт акцию, посвященную конкурсу «Великие имена России» и изобразил портрет Дмитрия Менделеева.

Некоторые представители общественности предлагают исключить из списка номинантов в Калининграде кандидатуру Иммануила Канта. Основной аргумент — нероссийское происхождение. Тем не менее, Кант лидирует в Калининграде, опережая императрицу Елизавету Петровну (она, как известно, пожаловала немецкому философу российское гражданство), а также полководцев Великой Отечественной Войны Александра Василевского и Ивана Черняховского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стартовало финальное голосование проекта, которое продлится до 30 ноября: россиянам предлагается проголосовать на сайте проекта, а также в соцсетях за одно из имен.

Итоговые результаты станут известны 5 декабря.

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