В Петербурге вспоминают Галину Старовойтову в 20-ю годовщину ее гибели

Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM В Петербурге 20 ноября проходят памятные мероприятия по случаю 20-й годовщины со дня трагической гибели Галины Старовойтовой. Ее убийство стало одним из самых резонансных преступлений 1990-х годов.

Депутата Госдумы, председателя партии «Демократическая Россия» застрелили из автомата в подъезде ее дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге 20 ноября 1998 года. Во время покушения тяжелое ранение получил помощник депутата Руслан Линьков.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», родные и друзья политика, общественные деятели утром собрались сегодня на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где похоронена Старовойтова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к памятнику Галине Старовойтовой в сквере на Суворовском проспекте, который носит ее имя.

«Петербург всегда будет помнить Галину Старовойтову. Она последовательно и принципиально отстаивала интересы нашего города и его жителей — своих избирателей», — сказал Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия и суда, убийство Старовойтовой совершили члены «тамбовской» преступной группировки Олег Федосов и Виталий Акиншин, нанятые Юрием Колчиным. Колчин и Акиншин были приговорены соответственно к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строго режима, Федосов не найден.

Срок заключения Колчина истекает в 2022 году. Уже в колонии он назвал заказчиком убийства Старовойтовой экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко. Однако официально заказчик преступления до сих пор не назван и не осужден.

«Расследование никогда не закрывалось. Приостанавливались следственные действия время от времени, а потом снова возобновлялись. Сейчас, с 2015 года, расследование в активной фазе. Я еще надеюсь дожить, и вам желаю дожить до того момента, когда истинные заказчики будут названы», — приводит телеканал «Санкт-Петербург» слова сестры погибшей, Ольги Старовойтовой, которая возглавляет фонд Музея Галины Старовойтовой.

Музей Галины Старовойтовой находится в бывшей приемной депутата в Петербурге. Имя Старовойтовой носит школа №397 Кировского района Санкт-Петербурга, которую она окончила в 1964 году. Правительством Петербурга учреждена и ежегодно вручается именная стипендия имени Галины Васильевны Старовойтовой. Ее получают студенты гуманитарных специальностей за отличные успехи в учебе.

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