Население Калининградской области перевалило за миллион жителей

Калининград, , 16:51 — REGNUM Население Калининградской области превысило один миллион постоянных жителей уже по итогам сентября 2018 года. Об этом, ссылаясь на свои источники в региональном подразделении Росстата, сегодня, 20 ноября, сообщает портал «Новый Калининград». Официально об этом ещё не объявлено, как и о точном числе жителей самого западного региона России.

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Численность постоянного населения Калининградской области по состоянию на 1 января 2018 года составила 994,6 тыс. человек, увеличившись с начала 2017 года на 8,3 тыс. человек. По состоянию на 1 августа 2018 года численность постоянного населения составила 999,1 тыс. человек и увеличилась с начала года на 4,5 тысячи человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, губернатор Калининградской области Антон Алиханов уже анонсировал, что население региона по итогам 2018 года будет свыше одного миллиона человек.

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«Возможно, прямо в этот момент регистрируется миллионный житель», — говорил Алиханов уже выступая с трибуны Совфеда в рамках «Часа субъекта Российской Федерации». Матвиенко, в свою очередь, тогда отметила, что это происходит в первую очередь из-за миграции, а не естественного роста. «Это надо решать, одна из главных задач — увеличение рождаемости», — сказала Матвиенко.

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