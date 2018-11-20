Зачем немцы делают рекламу нашим женщинам и антирекламу — мужчинам?

Москва, , 16:32 — REGNUM Никогда никаким немцам до конца не понять русских женщин и не получится перековать их на «успешный» капиталистический лад. Поэтому пусть они свои разглагольствования для себя оставят, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее авторы статьи, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Mаgazin пришли к выводу, что российских женщин из-за их целеустремленности и силы духа можно назвать «сильным полом». Так, считают авторы, женщины в России «вынуждены быть сильными», в том числе из-за «условий жизни в стране».

И у нас, и за рубежом есть разные журналы. И пишут они о разном. У кого, как говорится, что болит… Вот немецкий журнал Eurasisches Mаgazin написал о «российских» женщинах. О том, что именно они у нас в стране «сильный пол».

В чём же их сила? В здоровом образе жизни, считают немецкие журналисты, готовности бороться за успех и свои права, силе духа, приверженности семье и традиции.

Всё это так. Только вот моя жена никогда не назовёт себя «российской женщиной», но это так, к слову. Жена у меня сильная. Но не потому, что «вынуждена быть сильной». Она просто сильная — по природе, от родителей, от дедова корня.

Немцы же считают, что женщины у нас сильные потому, что мужчины в России слабые и склонны падать духом, искать утешение в алкоголе и табаке…

Я вот думаю: зачем немцам делать такую «рекламу» нашим женщинам? Дополнительный набор русских жён в Германию хотят провести? Или рассчитывают хотя бы отчасти снять печальный шлейф слабаков, закрепившийся за немецкими мужчинами, оказавшимися неспособными защитить своих женщин от агрессии мигрантов? Русский мужик, может быть, и выпьет лишнего, и табаком «отравится», но лазить под юбку своей женщине никому не позволит. Да и не только этим он силён.

И ещё один вопрос: зачем нашим-то СМИ всё это транслировать? Обрадовались, что хотя бы за что-то (за кого-то) нас немцы похвалили, и сдержать свою радость не в силах? Или думают, что мы сами наших женщин похвалить не сумеем? Или приятно гадость про наших мужчин ретранслировать? Зря они; не нужно это.

Наши мужчины — не только русские, но сыны всех народов СССР — немцам точно не пристрастием к алкоголю и табаку на все века запомнились. И это хорошо.

Что же касается женщин, то никогда никаким немцам их до конца не понять. И на «успешный» капиталистический лад не перековать. Пусть они эти свои разглагольствования для себя оставят.

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