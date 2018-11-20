Стращать и не пущать! Волна запретов накрывает Дагестан

Дин Вуд, , 17:41 — REGNUM

В столице Дагестана в ночь с 17 на 18 ноября возле одного из ночных клубов был застрелен 26-летний сотрудник Росгвардии. Молодой человек пытался пресечь групповой конфликт подвыпивших людей. В ходе потасовки один из её участников открыл стрельбу. В результате росгвардеец получил множественные огнестрельные ранения, от которых скончался.

О «грязных деньгах»

Удивительное совпадение: менее чем за двое суток до этого трагического события общественная организация «Национальный совет кумыкского народа» обратилась с открытым письмом к главе Дагестана Владимиру Васильеву, премьер-министру региона Артёму Здунову и председателю регионального парламента Хизри Шихсаидову. В нём активисты просят закрыть ночные клубы на территории республики, которые, по словам авторов, являются рассадником разврата и способствуют пробуждению у подрастающего поколения самых низменных инстинктов.

«Деятельность подобных заведений на священной земле наших предков — это оскорбление народа, оскорбление всех, кто здесь проживает», — говорится в обращении.

Возможно, данное письмо так и осталось бы лишь одним из многочисленных обращений, поступающих к руководству региона, если бы не трагические события той ночи. Уже 18 ноября поддержку кумыкским активистам высказало лакское движение «Тарих», а 19 ноября к ним присоединился ряд лезгинских общественных организаций.

Среди медийных лиц одним из первых слово взял популярный в республике юморист Эльдар Иразиев, он же помощник депутата Госдумы Ризвана Курбанова. Комик обратился к владельцам ночных клубов Дагестана с просьбой «оставить это грязное дело».

«Это же не первое убийство, перестрелка, поножовщина. Вы деньги зарабатываете, а люди страдают. Уже не первая мама плачет от ваших клубов, и эти грязные деньги вы несёте в семью и кормите своих детей», — заявил артист на своей странице в социальной сети.

Опыт подсказывал, что вот-вот должны заговорить и спортсмены. Так оно и вышло. Пожалуй, два самых популярных в республике атлета — боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и борец вольного стиля, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев поддержали Иразиева. Тезисы, в принципе, те же: клубы — это разврат, прибыль с них — грязные деньги.

Думаю, идею закрытия ночных клубов поддержали бы многие не только на Кавказе, но и по всей России. Однако в Дагестане любовь к запретам порой переходит границы разумного. И методы борьбы с нежеланными веяниями здесь весьма своеобразные.

Читайте также: В Дагестане отменили фестиваль красок из-за критики в развращении молодежи

Фестиваль красок (2015, 2016)

Традиционный индуистский праздник весны сегодня в том или ином виде отмечается во многих страхах мира. Состоялся фестиваль красок в 2015 году и в столице Дагестана — в городе Махачкале. Организовал мероприятие один из местных кинотеатров. От древних традиций праздника, что неудивительно, осталось немного, если не сказать, что практически ничего. Никто не сжигал чучел, не ходил по углям, не проводились и иные ритуалы. Молодёжь осыпала друг друга разноцветными красками, ну, в общем-то и всё.

Стоит напомнить, что пару лет назад большую популярность в республике имело одно из самых многочисленных на всём Северном Кавказе сообщество в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Нетипичная Махачкала». Проект стал страшным сном для многих дагестанцев. Здесь размещались компрометирующие фото‑ и видеоматериалы, которые набирали десятки и сотни тысяч просмотров. А в комментариях безгрешные пользователи с нимбами над головой устраивали объектам критики адский марафон.

Именно в эту самую группу попал результат любительской съёмки с места проведения фестиваля красок. Его участники, которых просто запечатлели смирно стоявшими с разукрашенными лицами, получили в свой адрес столько нелицеприятных слов, сколько вряд ли заслуживает даже самый жестокий маньяк.

Больше всех, разумеется, досталось девушкам. Они — и позор семьи и всего рода, Дагестана, ислама, и кто их таких вообще замуж возьмёт, и, вообще, всех их нужно сжигать на площади. Думаете, утрирую? Отнюдь! Своими воспоминаниями с корреспондентом ИА REGNUM поделилась одна из посетительниц фестиваля.

«Узнала я о видео из сообщений, которые мне отправляли знакомые, родственники. Им в свою очередь тоже писали, типа: «Ты знаешь, что твоя племянница в «Нетипичке»?» От такого количества сообщений я занервничала. В итоге посмотрела видео, где я всего лишь стою на заднем плане и смотрю в свой телефон. Ничего зазорного и шокирующего. На самих видеокадрах запечатлена молодежь, каждый занимается своими делами, все прилично одеты. Но в комментариях всех обливали грязью, предлагали сжечь эту молодёжь. Было обидно осознавать, что все вокруг, как стадо, стали обсуждать и писать такие вещи про обычных людей, которые попали на задний план чужого видеоролика», — рассказала собеседница.

Спустя год, в августе 2016 года, фестиваль красок был запланирован вновь. Однако организаторы отменили мероприятие под давлением общественников, религиозных деятелей и агрессивно настроенных пользователей социальных сетей. Последние постарались больше остальных: следовали угрозы как организаторам мероприятия, так и его посетителям.

Рок-концерт (2018)

Рок-музыка в Дагестане никогда не была традиционной. Музыкальный Олимп здесь полностью принадлежит эстрадным и народным артистам. Рок, хоть здесь и играют, но всегда в небольших помещениях, где присутствуют в лучшем случае до 100−150 человек. Одним из лидеров рок-движения в республике стала группа The High One, у которой на 28 июля 2018 года был запланирован сольный концерт в одном из частных заведений города.

Однако мероприятие было благополучно сорвано. Информация о намечающемся концерте с призывами не допустить выступление оказалась в ряде групп исламского толка в социальных сетях. «Будьте готовы выйти, чтобы сорвать!» — такой текст был наложен на афишу и размещён на одной из подобных страниц. И всё вновь по отработанной схеме: видеообращения с призывами не посещать мероприятие, оскорбления и угрозы в комментариях.

В ходе разговора с вокалистом группы он рассказал, что отменили концерты не они, а организаторы, испугавшиеся последствий.

«Слово рок для них, как красная тряпка для быка. У них в голове сразу возникают стереотипные образы: сатана, кровь девственниц и сердца младенцев», — прокомментировал ситуацию музыкант.

Раньше трава была зеленее, а небо — голубее. Такую мысль транслирует практически каждый, кто выступает с призывами бойкотировать то или иное мероприятие. Религиозно ориентированный блогер Иса Хаджи Гамзатов высказал мнение, что «лет 15−20 назад рокисты в Дагестан никогда в жизни не приехали бы. Разве наши предки довольствовались этими рокистами?»

Пользователь с ником Russian_analitica написал:

«Когда в Дагестане было мало видеонаставников, а были неравнодушные мужчины, которые просто вставали и ехали туда, где, «к примеру, рок-концерт», и накалывали там всех — тогда и не было подобного. Сегодня единственное, что могут сделать, так это только видео снимать. Берите пример с Чечни, там ребята с пейнтбольными ружьями заставили женщин нормально одеваться».

В соседней Чеченской Республике не бывал, не могу сказать, как там добивались желаемого от представительниц слабого пола. Но Иса Хаджи Гамзатов и самопровозглашённый «российский аналитик», видимо, не в курсе, что в 1990 году в рамках тура по Северному Кавказу в городе Махачкале выступал солист легендарной британской рок-группы Deep Purple. По словам тележурналиста Тимура Яшувова, снявшего документальный фильм о тех концертах, выступления в Дагестане прошли на ура, и никто не угрожал взорвать концертный зал вместе со зрителями.

И, думается, не только потому, что тогда не было социальных сетей. Видимо, предки-то наши, на которых так часто ссылаются сегодня, были более доброжелательны и миролюбивы.

Концерты «Black Star» (2018)

Мы подошли, пожалуй, к самой громкой истории последних лет. Да и вряд ли она могла быть иной, если участниками ее стали Хабиб Нурмагомедов и Тимати с их многомиллионной армией подписчиков в Instagram. На 9 сентября в столице Дагестана был запланирован концерт популярного поп-исполнителя, артиста лейбла Black Star Егора Крида. Певец ранее в Страну гор не заезжал, и его фанаты и фанатки скупили все билеты за 2−3 недели до выступления. Но ждали артиста на все.

В соцсетях за несколько недель до концерта началась откровенная травля исполнителя и его поклонников с угрозами расправы. Певца обвиняли в попытке нарушить развратными песнями и провокационным внешним видом религиозные нормы республики. Нашлись и эксперты, определившие гомосексуальность артиста.

Как вы могли догадаться из предыдущих историй, концерт Егора Крида в Махачкале также был отменён из соображений безопасности. Не состоялся и намеченный на 8 сентября концерт другого артиста лейбла Black Star — рэпера MC Doni в городе Каспийске.

Отмену концертов словами «не велика потеря» поддержал боец Хабиб Нурмагомедов. Далее за своих артистов вступился владелец лейбла Тимати. Последовала Instagram-перепалка, за которой с нескрываемым увлечением следили толпы поклонников обоих знаменитых участников. Потом их мирил Рамзан Кадыров… В общем это, пожалуй, уже совсем другая история.

Читайте также: Концерт Егора Крида в Махачкале отменен из-за угроз

Забота или самопиар?

Кажется, уже никого не должно удивлять, что в эпоху глобализации, когда мир, как говорил известный теоретик массовых коммуникаций, британский ученый Денис Маккуэйл, стал одной большой деревней, к нам из-за рубежа приходят не только смартфоны, одежда и автомобили, но и традиции, праздники и культурно-массовые явления.

В качестве примеров здесь приведены лишь три истории, хотя в Дагестане (и не только!) было их гораздо больше. Можно вспомнить акции против проката ряда кинокартин, массовую истерию по поводу готовящегося в одном из клубов Махачкалы праздновании Хэллоуина и ряд других историй. Но суть происходящего, думается, ясна и без этого. Сегодня Дагестан оказался в ситуации, когда видеозаписями в социальных сетях и угрозами в комментариях можно диктовать населению свои вкусы, принципы и модели поведения.

Противники всего и вся с лупой в руках пытаются узреть во всём, что идёт вразрез с их видением мира, развращение и деградацию молодёжи, греховность и нечисть, неуважение к исламу и наследию предков. И большой вопрос, чего здесь больше: стремления сохранить нравственность или банального самопиара на популярной теме.

Но если общественные и религиозные деятели выступают с призывами и наставлениями, то агрессивно настроенная молодёжь, экспортируя вопросы веры, не ограничивает себя ни в чём. Оскорбить земляков? Пожалуйста! Угрожать расправой? Легко! Травмировать неокрепшую психику молодых людей? Дайте две!

И вот уже называющие себя праведными мусульманами опускаются до того, что выходит за рамки религии и здравого смысла. И звучат в комментариях в соцсетях жестокие призывы по поводу всего, что как-то не вписывается в их узкие рамки миропонимания. Никогда не являлся экспертом в вопросах религии, но что-то мне подсказывает, что пойти на фестиваль красок — куда меньший грех, чем желать смерти его участникам.

И где же милосердие и здравоумие у этих якобы религиозных деятелей и активистов, которые с пеной у рта призывают бойкотировать то или иное мероприятие, ссылаясь на нормы ислама и завещания предков, при этом призывая взрывать клуб, в котором запланирован «Бал Сатаны», или угрожая «убить и изнасиловать» Егора Крида.

Читайте также: Нет насилию на экране! Власти Дагестана призвали хозяев кинозалов к цензуре

Запреты решат проблемы?

И все же волнует вопрос о запретах: помогут ли они решить все проблемы? Станет ли молодёжь нравственнее и целомудреннее, если ей закроют доступ к фестивалям, концертам и клубам? Желающие потусить и напиться ведь могут сделать это и без ночных заведений. Или после того, как одержат победу над клубами, дагестанские активисты будут требовать блокировки на территории Дагестана сайтов, на которых можно снять для развлечений квартиру на сутки или даже по часам?

Очень удобно видеть причины негативных тенденций в молодёжной среде в чём угодно: в современной музыке, в социальных сетях, в компьютерных видеоиграх, в рыночной экономике, в искусстве постмодернизма, наконец. Гораздо сложнее признать или хотя бы допустить, что, возможно, причинами являются собственные упущения воспитателей. Ведь если человек воспитан так, что ему раз плюнуть пострелять в людей, то закрытие клубов изменит его ровно на 0%.

И пока одни жители Дагестана жаждут закрытия увеселительных заведений, вторые надеются, что местные «санитары» наконец поймут, что каждый человек (гражданин, между прочим, светского государства) имеет право самостоятельно решать, во что ему одеваться, какую музыку слушать, какие мероприятия посещать. Закрыть и запретить можно все. Но как воспитать и что дать взамен — вот вопрос.