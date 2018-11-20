Ярославская областная дума поддержала поправки в социальный кодекс

Ярославль, , 16:04 — REGNUM 20 ноября депутаты Ярославской областной думы проголосовали за изменения в социальный кодекс региона в первом чтении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

18 видов денежных выплат будут проиндексированы на 4%. Это меры поддержки для семей, имеющих детей, для лиц, находящихся под опекой или попечительством, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для неработающих пенсионеров, инвалидов. Повысятся выплаты реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда федерального и регионального уровня, почетным гражданам Ярославской области, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме того, предусмотрено повышение на 10,3 процента стипендий студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.

При этом ряд выплат будет носить адресный характер. Если раньше право на компенсацию части родительской платы в детских садах и оплаты питания учеников начальной школы имели все родители, то теперь круг получателей будет ограничен.

Компенсация оплаты школьного питания и пребывания детей в садах сохранится для семей, признанных нуждающимися. Сегодня система адресности вводится повсеместно в России. Главный критерий нуждаемости — доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума. Мы же предлагаем при предоставлении компенсации платы за детский сад увеличить норму до полутора прожиточных минимумов, что расширит число получателей льготы», — отметил Роман Колесов.

Правительство Ярославской области поддержало предложение фракции «Единая Россия» о введении такого же увеличенного критерия нуждаемости при оплате школьного питания.

Если доход семьи из четырех человек меньше 60 тысяч рублей, то она будет иметь право на ряд льгот, в частности, на предоставление компенсации за питание в школе. А это значит, льготы получат те, кто в этом действительно нуждается, — сказала председатель думского комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова.

Бесплатно завтракать в школе будут дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей, а также находящиеся под опекой и состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. Бесплатное двухразовое питание предусмотрено для ребят с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных малоимущих семей.

Проект закона продлевает срок действия единовременной выплаты при рождении одновременно двоих и более детей до конца 2024 года, ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей до конца 2021 года. До конца 2019 года предусмотрены единовременные выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка.

Часть изменений касаются граждан предпенсионного возраста. Сохранятся льготы для женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет. Депутаты приняли проект закона в первом чтении, ко второму чтению ожидается внесение рядка поправок.

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