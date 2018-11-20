Монгольские гиды заговорят по-китайски

Улан-Батор, , 16:02 — REGNUM Работники туристического сектора в Монголии, в том числе гиды-переводчики, в массовом порядке приступили к изучению китайского языка на специальных курсах, сообщает 20 ноября Синьхуа со ссылкой на монгольские СМИ.

По данным Национального статистического комитета в Улан-Баторе, удельный вес китайских туристов в эту страну в последние годы превысил треть и составил более 34%. Поэтому министерством окружающей среды и туризма и было принято решение о повышении профессиональной квалификации работников отрасли с учетом интересов турпотока, прибывающего из Поднебесной.

Нынешний, 2018, год объявлен в Монголии годом туризма, вклад которого в ВВП страны в настоящее время составляет не менее 5%.