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Монгольские гиды заговорят по-китайски

Общество

Количество туристов из КНР в Монголии превысило треть

Улан-Батор, 20 ноября 2018, 16:02 — REGNUM  Работники туристического сектора в Монголии, в том числе гиды-переводчики, в массовом порядке приступили к изучению китайского языка на специальных курсах, сообщает 20 ноября Синьхуа со ссылкой на монгольские СМИ.

По данным Национального статистического комитета в Улан-Баторе, удельный вес китайских туристов в эту страну в последние годы превысил треть и составил более 34%. Поэтому министерством окружающей среды и туризма и было принято решение о повышении профессиональной квалификации работников отрасли с учетом интересов турпотока, прибывающего из Поднебесной.

Нынешний, 2018, год объявлен в Монголии годом туризма, вклад которого в ВВП страны в настоящее время составляет не менее 5%.

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Туризм
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