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В итальянской школе хотели не отмечать Рождество и не беспокоить мусульман

Общество

Такой подход к вопросу не поддержали ни в правительстве, ни в исламском культурном центре

Рим, 20 ноября 2018, 16:01 — REGNUM  Руководители одной из школ итальянского города Терни намеревались отказаться от празднования Рождества, поскольку такое празднование могло бы «обеспокоить» представителей других культур и религий, сообщают итальянские СМИ во вторник, 20 ноября.

О таком намерении сообщила советница по вопросам образования местной мэрии Валерия Алессандрини, член правящей партии «Лига». Она раскритиковала руководителей школы, заявив, что уважение к другим народам не должно означать отказа от собственных традиций.

Предложение было подвергнуто резкой критике и со стороны правительства. В частности, лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини назвал подход руководителей школы «идиотизмом» и заявил, что Рождество является не только религиозным праздником, но и важнейшей частью итальянской культуры и традиции, посягать на которую нельзя.

Руководители самой школы заявили, что речь не шла о «запрете» чего-либо. В канун Рождества эту школу, как и другие, посетит местный епископ. Однако в школе считают, что у религиозных праздников в светских школах «должны быть известные пределы».

Имам исламского культурного центра Терни Мимун Аль-Ахми заявил журналистам Il Giornale, что он не поддерживает позицию руководителей школы. Более того, он считает, что и мусульмане могут участвовать в таких школьных рождественских мероприятиях, как декламации и песнопения.

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Политическая жизнь Италии
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