На Ямале появятся сертификаты на социальное обслуживание

Салехард, , 15:55 — REGNUM На Ямале изменились условия предоставления некоторых социальных услуг, так как в рамках реформы социального обслуживания предусмотрена поддержка негосударственного сектора. В частности, появятся сертификаты на две услуги: помощь на дому и стационар на дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

Сертификаты будут принимать общественные организации и индивидуальные предприниматели. Помощь на дому оценивается в 10 тысяч рублей в месяц и предполагает посещение подопечного не реже трёх раз в неделю. Стационар на дому — это сиделка за 47 тыс. рублей в месяц. Для Ямала, где средняя зарплата, согласно данным Тюменьстата, составляет 99,5 тыс. рублей в месяц, услуги сиделки обойдутся весьма недорого. В любой момент обладатель сертификата может отказаться от сотрудничества с негосударственным поставщиком социальной услуги. Финансировать социальную помощь по сертификатам будет департамент социальной защиты ЯНАО.

«Мы стремимся увеличить количество поставщиков социальных услуг. Это повлияет на качество их оказания. Ведь в сфере социального обслуживания никогда не было конкуренции, были только госучреждения. Мы ждём, что развитие негосударственного сектора подтолкнет и государственный к более качественному оказанию услуг. Они же тоже должны быть заинтересованы, чтобы от них не ушли получатели», — пояснила директор департамента соцзащиты автономного округа Елена Карпова.

В правительстве арктического региона отмечают, что в 2019 году автономный округ планирует затратить почти 12 миллиардов рублей на социальную защиту населения.