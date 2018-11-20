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На Украине предложили запретить показ мультфильма «Маша и Медведь»

Общество

Ницой посетовала, что Украина должна была первой обратить внимание на «пропагандистскую» составляющую мультфильма

На Украине предложили запретить показ мультфильма «Маша и Медведь»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 20 ноября 2018, 15:37 — REGNUM  Мультипликационный сериал «Маша и Медведь» должен быть запрещен к показу на территории Украины, поскольку данный мультфильм является «оружием русского мира». Об этом в интервью порталу «Обозреватель» заявила украинская писательница-русофобка Лариса Ницой.

«Между собой педагоги давно обсуждают этот мультик и говорят, что нельзя его украинским детям показывать», — подчеркнула она.

Также Ницой напомнила, что СМИ Великобритании ранее уже обратили внимание на указанный мультфильм, и посетовала, что Украина должна была первой обратить внимание на его «пропагандистскую» составляющую.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании главных героев российского мультсериала «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде». В частности, один из профессоров Букингемского университета Энтони Глис заявил, что Маша, у которой «неприятный характер», ведет себя «по-путински».

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Антироссийская пропаганда на Украине
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