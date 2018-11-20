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Генпрокуратура пообещала «сюрпризы» в разоблачении Браудера

Общество

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Генпрокуратура пообещала «сюрпризы» в разоблачении Браудера
World Economic Forum
Уильям Браудер

Москва, 20 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  Новые разоблачения преступной деятельности основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера станут сюрпризом для зарубежных коллег. Об этом заявил 20 ноября на интернет-канале Генпрокуратуры РФ «Эфир» официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Возбуждение уголовного дела против Браудера — только начало. Работа надзорного ведомства продолжается, её результаты будут обнародованы поэтапно.

«Это будет большим сюрпризом для наших коллег за рубежом», — сказал Куренной.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Браудером в России преступного сообщества. Группировка была организована в 1997 году и действует до сих пор.

Браудер заявил, что новое уголовное преследование связано с так называемым «делом Скрипалей».

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