В Госдуме берут на контроль ситуацию с дефицитом кадров в медицине

Москва, , 15:22 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья намерен взять на контроль расходование средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на ликвидацию дефицита кадров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Госдума в третьем чтении приняла бюджет ФОМС на 2019−2021 годы. В частности, запланированы расходы на финансирование мероприятий по ликвидации дефицита кадров в медучреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На 2019 год на эти цели предусмотрено 12,3 млрд рублей, на 2020 год — 34,7 млрд рублей, на 2021 год — 50,4 млрд рублей.

«Комитет Госдумы по охране здоровья будет вести парламентский контроль за эффективностью расходования этих средств», — сказал Огуль.

В ходе предварительного обсуждения параметров бюджета Фонда ОМС в комитете разгорелась дискуссия по поводу эффективности запланированных мероприятий по устранению дефицита кадров, указал он.

Проблема нехватки врачей имеет множество причин, и невысокая зарплата — лишь одна из них. В качестве примера депутат привел ситуацию с программой «Земский доктор», которая предусматривает выплату 1 млн рублей «подъемных» врачам, переехавшим на работу в сельскую местность.

«Как показала практика, эта программа действительно показала свою эффективность, заинтересовав тысячи врачей переехать на работу в малые города и села. Однако многие из них по истечении срока контракта возвращаются в города, потому что не хотят жить в деревне», — констатировал депутат.

В комитете уверены, что проблема дефицита медицинских кадров нуждается в комплексном подходе.

«Нужно заниматься целевым обучением в медицинских вузах, улучшать инфраструктура малых городов и сел, решать жилищный вопрос, повышать имидж профессии врача, его социальной защищенности. А для этого необходимо межотраслевое взаимодействие — Минздрава, Минстроя, Минсельхоза. Необходимо подключать к ней и региональные и местные власти, которые могли бы вводить свои льготы для врачей, строить для них ведомственное жилье, предоставлять места в детских садах и так далее», — заявил Огуль.

По словам депутата, в весеннюю сессию в 2019 году комитет планирует провести межведомственный «круглый стол», чтобы совместно с экспертами выработать комплексные решения по привлечению медицинских кадров в отдаленные районы и сельскую местность.