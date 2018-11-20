Блогер из США оценила своих детей в лайках и разозлила соцсети

Атланта, США, , 16:36 — REGNUM Пользователи соцсетей обрушились с критикой на мать пятерых детей из Джорджии, которая пожаловалась на то, что один из её сыновей не получает достаточное количество лайков в Instagram. Блогер заявила, что такая непопулярность ребёнка «убивает её изнутри», пишет Daily Mail.

Кэти Боуэр, на которую подписаны более 50 тыс. человек, несколько дней назад посвятила пост одному из своих сыновей Вестону, которому в тот день исполнилось шесть лет. Начало записи похоже на обычное поздравление, однако далее Боуэр пожаловалась, что из всех её детей Вестон собирает меньше всех лайков и комментариев. По мнению блогера, частично вина за это лежит на ней самой:

«Он был «малышом» слишком мало, а потом появился Элджей. А потом Макс, а потом Элла. А людям нравятся малыши. Я говорю это потому, что верю, что это не из-за него… это из-за меня».

После этого Боуэр призвала подписчиков исправить это недоразумение и заявила, что её сын заслуживает все лайки. В постскриптуме женщина добавила, что однажды её сыну придётся «увидеть цифры» и выучить тяжёлый урок о том, что «его ценность не в одобрении онлайн».

После столь неоднозначной публикации женщину раскритиковали другие пользователи. Они возмутились тому, как цинично она оценивает своих детей в лайках. Некоторые юзеры увидели схожесть ситуации с некоторыми сюжетами сериала «Чёрное зеркало» о соцсетях.

«Мамочки, работающие блогерами, пугают меня. Эти женщины используют лица своих детей, чтобы рекламировать продукцию, с которой они получат деньги. Это что, превращение своих детей в звёзд и получение профита 2018 года выпуска?» — удивляется Нора Х.

Столкнувшись с такой реакцией, Боуэр удалила пост и выложила серию Stories, в которых отметила, что люди не поняли её, потому что блогер — это «странная профессия». Она добавила, что дети знают о лайках и понимают, что «в человеческой природе заложено сравнивать себя с остальными». Женщина подытожила, что должна научить своих детей тому, что соцсети и лайки — не главное.

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