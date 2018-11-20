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Россия ошиблась, проявив милосердие к Ходорковскому — политолог

Общество

«В чём проблема России? В том, что мы страна милосердная»

Россия ошиблась, проявив милосердие к Ходорковскому — политолог
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
«Эх, добрый ты человек...»

Москва, 20 ноября 2018, 15:16 — REGNUM  Милосердие является проблемой России, заявил 20 ноября политолог Михаил Маркелов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Таким образом он прокомментировал информационную волну в западных и украинских СМИ в преддверии выбора президента Интерпола, где один из кандидатов — представитель России Александр Прокопчук.

РФ ставились в вину нарушения прав человека и преследования по политическим причинам, в частности, беглого оппозиционера и бизнесмена Михаила Ходорковского.

«В чём проблема России? В том, что мы страна милосердная. Мы осуждаем людей по коррупционным статьям, принимаем решения, а потом по амнистии или не амнистии этих людей отпускаем. Я считаю, это ошибка. То, что Ходорковского отпустили — это страшная ошибка. Он уехал в Европу и продолжает на украденные деньги поливать грязью Россию, проводить различного рода форумы», — сказал Маркелов.

Россия борется с коррупцией открыто, и это видит весь мир, отметил политолог, но «каждый раз нас продолжают обвинять в том, что мы нарушаем права человека».

Напомним, представитель РФ Александр Прокопчук является одним из кандидатов на пост президента Интерпола.

Помимо кампании в СМИ, возможное избрание его на высокую должность получило реакцию даже на официальном уровне. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил выходом из организации, а группа американских сенаторов призвала не поддерживать кандидатуру гражданина России.

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