Москалькова просит ФСИН проверить жалобы Мохнаткина об избиении в колонии

Москва, , 15:07 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила проверить жалобы оппозиционера Сергея Мохнаткина, отбывающего наказание в колонии в Архангельской области, на тяжелые условия содержания в тюрьме. С такой просьбой омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека Архангельской области Любови Анисимовой и главе ФСИН Геннадию Кириенко. Об этом сообщил пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов.

По его словам, которые цитирует РИА Новости, ранее Москалькова ознакомилась с делом оппозиционера Мохнаткина.

Напомним, 19 ноября письмо Татьяне Москальковой и главе СПЧ Михаилу Федотову с просьбой срочно перевести Сергея Мохнаткина в больницу им. Гааза в Санкт-Петербурге направил руководитель Общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарёв. В нём, со слов Мохнаткина, утверждается, что заключённого избивают в колонии, а также отказывают ему в предоставлении медицинской помощи и лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2012 года занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании Сергея Мохнаткина, осуждённого за нападение на милиционера во время акции «Стратегии-31» в декабре 2009 года. В июне 2010 года Тверской суд приговорил его к 2,5 годам колонии. Свою вину Мохнаткин так и не признал.

31 октября 2013 года Сергей Мохнаткин был снова задержан во время акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади в Москве при этом оказал сопротивление сотрудникам полиции. За это преступление он получил 4,5 года колонии.

Ещё один приговор Мохнаткину был вынесен судебной инстанцией в марте 2017 года. За дезорганизацию деятельности исправительных учреждений отбывающего тюремный срок оппозиционера приговорили к двум годам лишения свободы. В настоящее время он находится в исправительной колонии № 21 в Архангельской области.