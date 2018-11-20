В минобразования Казахстана прокомментировали оптимизацию музыкальных школ

Астана, , 15:02 — REGNUM В ходе оптимизации музыкальных школ в Казахстане численность учеников не будет сокращаться, заявила заместитель министра образования и науки республики Эльмира Суханбердиева, сообщает 20 ноября агентство «Казинформ».

Заместитель министра отметила, что в настоящее время в рамках оптимизации начата работа по организации всех музыкальных школ в качестве одного учреждения. Суханбердиева сказала, что в ходе изменений будут сохранены все рабочие места.

Планируется, что один директор будет руководить 2−3 музыкальными школами. Кроме того, принимаются меры по сокращению руководителей музыкальных школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре депутат Мажилиса парламента Казахстана Ирина Смирнова направила обращение к председателю правительства республики Бакытжану Сагинтаеву с просьбой сохранить учреждения дополнительного образования в Астане и других городах республики.

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