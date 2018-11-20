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Информация о долге артиста Винокура за ЖКУ не подтвердилась

Общество

Проживающий в столичном районе Арбат Владимир Винокур оплатил коммунальные услуги в срок

Москва, 20 ноября 2018, 14:49 — REGNUM  Информация СМИ о долге народного артиста РСФСР Владимира Винокура за коммунальные услуги не соответствует действительности. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.

В сообщении ведомства говорится, что проживающий в столичном районе Арбат Винокур оплатил коммунальные услуги в срок, поэтому не имеет никаких долгов.

«Требований к уплате задолженности к В. Винокуру ГБУ «Жилищник района Арбат» не имеет», — отметили в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что у народного артиста РСФСР Владимира Винокура и еще 14 его соседей якобы накопился крупный долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

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