Информация о долге артиста Винокура за ЖКУ не подтвердилась

Москва, , 14:49 — REGNUM Информация СМИ о долге народного артиста РСФСР Владимира Винокура за коммунальные услуги не соответствует действительности. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.

В сообщении ведомства говорится, что проживающий в столичном районе Арбат Винокур оплатил коммунальные услуги в срок, поэтому не имеет никаких долгов.

«Требований к уплате задолженности к В. Винокуру ГБУ «Жилищник района Арбат» не имеет», — отметили в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что у народного артиста РСФСР Владимира Винокура и еще 14 его соседей якобы накопился крупный долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

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