Вторник, 20 Ноября 2018 года
15:04:17 МСК

Росприроднадзор намерен взыскать с Янтарного комбината 13 млн рублей

Общество

Предварительное заседание состоится 3 декабря

Калининград, 20 ноября 2018, 14:44 — REGNUM  Калининградский Росприроднадзор обратился в суд с иском против Янтарного комбината, требуя взыскать с предприятия 13 млн рублей. Об этом говорится в материалах областного арбитражного суда.

Обращение поступило в Калининградский арбитражный суд в конце октября. Росприроднадзор просит наказать комбинат за ущерб, причиненный Балтийскому морю.

Иск принят к производству. Предварительное заседание состоится 3 декабря.

Калининградский янтарный комбинат, образованный в 1947 году на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры, ведет промышленную добычу ископаемой смолы в ежегодном объеме около 300 тонн. Предприятие является крупнейшим в мире производителем янтаря.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Техногенные загрязнения окружающей среды
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить