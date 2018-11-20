Росприроднадзор намерен взыскать с Янтарного комбината 13 млн рублей

Калининград, , 14:44 — REGNUM Калининградский Росприроднадзор обратился в суд с иском против Янтарного комбината, требуя взыскать с предприятия 13 млн рублей. Об этом говорится в материалах областного арбитражного суда.

Обращение поступило в Калининградский арбитражный суд в конце октября. Росприроднадзор просит наказать комбинат за ущерб, причиненный Балтийскому морю.

Иск принят к производству. Предварительное заседание состоится 3 декабря.

Калининградский янтарный комбинат, образованный в 1947 году на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры, ведет промышленную добычу ископаемой смолы в ежегодном объеме около 300 тонн. Предприятие является крупнейшим в мире производителем янтаря.