Власти Украины сеют межконфессиональную рознь — представители УПЦ МП

Тернополь, Украина, , 14:49 — REGNUM Ситуация вокруг Почаевской лавры направлена на создание психологического давления и роста межконфессионального противостояния в стране, заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП, сказано 20 ноября на официальном сайте церкви.

Представители церкви прокомментировали ситуацию вокруг расследования «незаконной» передачи строений лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Действия властных структур свидетельствуют о том, что всё связано с заказом некоторых политических сил и попыткой создать единой поместной церкви, а фактически уничтожается каноническая православная церковь и апостольская вера на Украине», — сказано в сообщении.

Напомним, министерство культуры Украины обратилось к министерству юстиции с просьбой отменить регистрацию права использования комплекса зданий Почаевской лавры канонической Украинской православной церковью.

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Лидеры украинских раскольников, а также политики многократно заявляли, что после создания украинской поместной православной церкви Почаевская и Киево-Печерская лавры будут отобраны у канонической церкви и переданы новой структуре.