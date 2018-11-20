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Защитникам Москвы выплатят материальную помощь

Общество

Размер единовременного пособия составит 10 тыс. рублей

Красногорск, 20 ноября 2018, 14:38 — REGNUM  Жители Московской области, участвовавшие в контрнаступлении под Москвой и награждённые медалью «За оборону Москвы», получат по 10 тыс. рублей. Решение о выплате единовременного пособия защитникам столицы приняло правительство Подмосковья. Об этом 20 ноября сообщается на официальном сайте органа исполнительной власти.

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Как уточнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, размер выплаты в честь 77-й годовщины начала контрнаступления в Битве под Москвой 1941−1942 годов будет ровно такой же, как в Москве. Материальную помощь жители Подмосковья получат уже в ближайшее время. На эти цели в бюджете предусмотрено 3,2 млн рублей.

На сегодня в Московском регионе таких участников остался 321 человек.

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