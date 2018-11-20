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Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»

Общество

В удовлетворении исковых требований Маджидова отказано

Москва, 20 ноября 2018, 14:31 — REGNUM  Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Министерства внутренних дел России выдворить из страны участника гонок на Gelandewagen — гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, сообщает 20 ноября агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лиану Ахмедову.

«В удовлетворении исковых требований Абдувахобу Маджидову отказано», — сообщила Ахмедова.

Напомним, в июле МВД России утвердило решение о нежелательности пребывания Маджидова в России в связи с проявлением «реальной угрозы общественному порядку, основам конституционного строя, правам и законным интересам других лиц».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2016 года сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров вместе с друзьями, находившимися в автомобиле Mercedes Gelandewagen, устроили «гонки» с сотрудниками полиции по ночной Москве.

Находившийся за рулем внедорожника Маджидов злостно нарушал правила движения, на большой скорости пересекая сплошные полосы, двигаясь по тротуарам и газонам. При этом молодые люди вели трансляцию происходящего в соцсеть Periscope.

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