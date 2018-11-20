Крикалев допустил продление эксплуатации МКС до 2028 г

Москва, , 14:30 — REGNUM Эксплуатацию Международной космической станции (МКС) могут продлить еще на четыре года, до 2028 года. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации Роскосмос Сергей Крикалев в интервью «Российской газете».

«Идет обсуждение продления эксплуатации станции до 2028 г. — сказал Крикалев. — Я думаю, она до 2028 г. точно может отслужить».

Он напомнил, что ранее все заинтересованные стороны согласились продлить эксплуатацию МКС до 2024 года, хотя изначально станция должна была работать до 2020 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 ноября глава научно-технического совета госкорпорации Роскосмос Юрий Коптев на конференции заявил, что МКС еще много лет может использоваться для подготовки к полётам в дальний космос.

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