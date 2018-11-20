В Самаре покойницу пригласили в ПФР за пособием на погребение

Самара, , 14:32 — REGNUM Житель Самары опубликовал в соцсети письмо из местного отделения Пенсионного фонда, адресованное его умершей теще. Женщину приглашали получить социальное пособие на похороны.

«Уж слишком это выходит за рамки разумного и приличного», — написал Николай Б. в Facebook.

В письме указывалось, что для получения пособия необходим паспорт, СНИЛС и свидетельство о смерти. Размер пособия составляет 139 рублей шесть копеек. Родственница мужчины скончалась еще в мае.

В самарском отделении ПФР ошибку признали и принесли извинения родственникам умершей. Инцидент объяснили сбоем компьютерной программы, сообщает телеканал «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстрадный артист Максим Галкин назвал размер пенсии, начисленной его супруге, народной артистке СССР Алле Пугачевой. Известной певице положена пенсия в 2 тыс. рублей.

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