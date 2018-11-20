Минстрой: отопительный сезон начался без сбоев

Москва, , 14:19 — REGNUM Начавшийся почти во всех российских субъектах отопительный сезон проходит стабильно. Об этом заявил 20 ноября заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Он отметил, что возникают «разные ситуации», но критические инциденты не наблюдаются. В целом отопительный сезон проходит стабильно.

Ранее о начале отопительного сезона в России сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Тепло подали во всех регионах, кроме Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября глава Минстроя Владимир Якушев призвал глав субъектов РФ обеспечить 100%-ный запас топлива в каждом муниципальном образовании и своевременно предупреждать возможные внештатные ситуации на объектах ЖКХ.

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