В МЧС РФ уточнили сроки запуска «Системы-112» на территории всей страны

Подольск, Московская область, , 14:12 — REGNUM На территории России в 2019 году заработает система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Об этом сообщил 20 ноября заместитель главы МЧС РФ Павел Барышев.

По его словам, на сегодняшний день «Система-112» уже работает в 50 субъектах России, а в 2019 году к ней подключатся еще 35 регионов страны.

Также он рассказал, что в настоящее время эта система функционирует в 50 субъектах России. В 20 субъектах система введена в постоянную эксплуатацию.

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Напомним, в декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании на территории всей страны системы вызова основных экстренных оперативных служб по единому номеру 112.