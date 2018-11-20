В Белгороде проверяют полицейского, «продававшего» свои подписи

Белгород, , 14:11 — REGNUM В Белгороде Следственный комитет проверяет видео, на котором начальник отделения полиции собирает со своих подчинённых деньги за подписи. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Видеозапись, на которой мужчина предлагает положить 50 рублей за каждую свою подпись в коробку с надписью «Спасибо — нет такой купюры» было опубликовано в белгородских интернет-сообществах и стало практически «вирусным».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Портал Fonar. TV сообщает, что видео было сделано еще в 2015 году, так как начальник отдела был в другом звании. В полиции также проводят служебную проверку.