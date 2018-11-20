Итоги борьбы с несоответствующими нормам вывескам подводят в Перми

Пермь, , 14:10 — REGNUM В администрации Перми сегодня подводят первые итоги борьбы с вывесками, которые не соответствуют городским правилам. За месяц составлено 90 протоколов о нарушениях, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

До 23 октября, по распоряжению городских властей, предприниматели должны были оформить вывески своих магазинов, кафе и офисов в едином стиле. Среди требований — длина не более 10 метров, размещение строго под окнами второго этажа, без перекрытия проёмов, арок или элементов декоративного оформления здания. Тех, кто отказался соблюдать эти правила, штрафуют.

«Наказание для физических лиц — от 1000 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 2500 до 7000 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 25 тысяч рублей», — сказал первый заместитель главы администрации Ленинского района Перми Александр Власов.

Повесить над входом в свой офис нетипичную вывеску пермские предприниматели все же могут, но только после специального согласования с мэрией, а при соблюдении единого городского стиля никакого утверждения не нужно.

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