Чиновник брянского правительства получил 2,5 года колонии за взятку

Брянск, , 14:06 — REGNUM Брянский суд вынес приговор по делу бывшего начальника одного из отделов регионального управления имущественных отношений, который обвинялся в получении взяток. Как сообщила 20 ноября прокуратура региона, в суде было доказано, что экс-чиновник дважды получал взятки от представителей коммерческих фирм.

По данным прокуратуры, в ноябре 2017 года чиновник получил 100 тыс. рублей за то, что здание не попало в перечень недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определятся как кадастровая стоимость. Это помогло коммерческой фирме не платить налог на имущество организации. Месяц спустя экс-начальник отдела получил еще 75 тыс. рублей. На этот раз деньги стали благодарностью за то, что другое здание было исключено из этого списка.

«Приговором суда экс-руководителю назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Также он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на государственной службе и в органах местного самоуправления», — сообщили в прокуратуре.

В качестве пособницы по делу проходила консультант этого отдела. Она получила 45 тыс. рублей за помощь. Суд назначил женщине наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 400 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что о деле стало известно в апреле 2018 года. Кроме того, в августе 2018 года брянский суд вынес приговор по делу бывшего заместителя главы городской администрации Виктора Филипкова. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». В октябре также за мошенничество был осужден бывший замгубернатора Александр Горшков. Он приговорен с трем годам лишения свободы условно.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший брянский замгубернатора получил три года условно за мошенничество