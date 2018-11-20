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Казахстан занял 31-е место по развитию человеческого капитала

Общество

По образованию Казахстан занимает 10-е место

Астана, 20 ноября 2018, 14:04 — REGNUM  По индексу развития человеческого капитала, составленного Всемирным банком, Казахстан занимает 31-е место из 157 стран мира, заявил управляющий Всемирным банком по образовательной практике Гарри Патринос, сообщает 20 ноября агентство «Казинформ».

Патринос отметил, что по образованию Казахстан занимает 10-е место, что является высоким показателем для республики. Наилучшие результаты в части развития человеческого капитала показывает Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный банк реконструкции и развития выделил $67 млн на реализацию проекта «Модернизация среднего образования». Для достижения поставленной цели будет направлено $75 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк выделит Казахстану $67 млн на развитие среднего образования

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Общее образование
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