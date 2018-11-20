В Госдуме рассказали о регионах-мусорках Москвы

Москва, , 13:54 — REGNUM Москва ведет переговоры о хранении своего мусора с рядом регионов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Николай Гончар («Единая Россия»).

«Это Калужская область, это Архангельская область, это Тульская и Владимирская области. Кроме того, велись еще с тремя областями переговоры и эти области отказались, приводили пример Тверской области», — заявил Гончар.

Кроме того, по его словам, поставки мусора из Москвы на полигон «Скоково» (Ярославская область) проводятся и будут проводиться до 1 января 2019 года.

Отметим, что жители Калужской области заявили о возможности появления в регионе московского мусора еще в марте 2018 года. Тогда тревогу забили экологи. Как заявил ИА REGNUM активист калужского общественного экологического движенияАлександр Самбуров, в регионе уже вывели из оборота часть сельхозземель Износковского района, и весьма вероятно появление новых полигонов твердых бытовых отходов. Кроме того, в области участились жалобы жителей на возникновение незаконных крупных свалок.

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Вместе с тем в апреле власти Владимирской области опровергли информацию о том, что в регион официально привозят московский мусор. СМИ сообщили о том, что во Владимирскую область завозят до 22 тыс. тонн мусора из Московской области.

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