Министр здравоохранения Украины призвала жителей страны «заспамить» Amazon

Киев, , 13:50 — REGNUM Американка Ульяна Супрун, назначенная исполняющим обязанности министра здравоохранения Украины, призвала устроить флешмоб против онлайн-платформы Amazon. Сообщение было опубликовано 20 ноября на официальной странице чиновницы в социальной сети Facebook.

Супрун возмутило, что на Amazon можно приобрести символику Донецкой Народной Республики.

«Предлагаю устроить флешмоб в социальных сетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Отправьте ему сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм», — написала она.

Напомним, ранее Ульяна Супрун была признана самым ненавистным чиновником на Украине.

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Под её руководством в стране началась медицинская реформа, благодаря которой за Супрун закрепилось неформальное прозвище «доктор Смерть».

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