Данные регулярного мониторинга воздуха в Армянске публикуются открыто

Армянск, Крым, , 13:47 — REGNUM Состояние атмосферного воздуха в г. Армянск (Республика Крым) проверяется в ежедневном режиме, результаты публикуются в открытом доступе. В ноябре 2018 года превышений ПДК вредных веществ ни разу не фиксировалось. Опасность для экологии создает не текущая деятельность комбината «Крымский Титан», а сформировавшийся с 1970-х годов кислотонакопитель. На то, чтобы полностью нейтрализовать этот объект с полувековой историей, потребуется порядка 2-х лет и свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в крымском филиале ООО «Титановые Инвестиции» (управляет заводом «Крымский Титан»).

Мониторинг атмосферного воздуха в районе г. Армянск по основным показателям, включая диоксид серы, аммиак, хлористый водород, серную кислоту и гидрохлорид, проводится ежедневно. Дополнительно осуществляются регулярные измерения качества атмосферного воздуха на содержание хлорида водорода в нескольких точках отбора проб, расположенных непосредственно на дамбе между кислотонакопителем и озером Сиваш, а также на расстояниях 1,5 км и 4,8 км от дамбы. Мониторинг осуществляет государственное автономное учреждение Республики Крым «Центр лабораторного анализа и технических измерений» (ГАУ РК «ЦЛАТИ») при содействии предприятия АФ ООО «Титановые Инвестиции». Все результаты замеров публикуются в открытом доступе на сайте муниципального образования Городской округ Армянск.

Как следует из опубликованных документов, в октябре ноябре 2018 года превышений ПДК вредных веществ в районе не фиксировалось.

Напомним, что начиная с 25 августа 2018 года в Армянске отмечалось появление маслянистого желтого налета. Жители города сообщали о незнакомом запахе, трудностях с дыханием, появлении ржавчины на металлических предметах как на улице, так и в квартирах. Проведенные замеры зафиксировали значительное превышение ПДК хлороводорода в атмосфере, что стало главной причиной введения режима ЧС на территории муниципального образования г. Армянск и с. Перекопск. Властями Республики Крым также было принято решение об остановке работы предприятия «Крымский Титан» сроком на полтора месяца, до выяснения источника проявления хлороводорода в атмосфере. Режим ЧС был снят 21 сентября.

Расследование возможных причин возникновения чрезвычайной экологической ситуации в Армянске продолжается следственной группой ГУ Следственного комитета по Республике Крым. Его результаты на данный момент неизвестны. Главная версия — негативное воздействие от кислотонакопителя, находящегося на балансе завода «Крымский Титан» (ООО «Титановые Инвестиции»). Данный техногенный объект формировался с 1970-х годов и на протяжении десятилетий принимал в себя стоки всех окрестных промышленных предприятий и городской канализации Армянска. В настоящее время его часть находится на территории Украины.

Замдиректора филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрей Догадов сообщил:

«Замеры и многочисленные проверки контролирующих органов не подтвердили непосредственной связи производственной деятельности предприятия с выбросами хлороводорода. В частности, превышение концентрации хлороводорода фиксировалось 13 и 14 сентября 2018 года, хотя все производственные процессы на заводе «Титановые инвестиции» были остановлены еще 9 сентября. И напротив, после запуска производства на предприятии, то есть с конца октября 2018 года, превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе в районе с. Перекоп и г. Армянск не фиксировалось ни разу. Что касается кислотонакопителя, то предприятием принята «дорожная карта» по его нейтрализации».

Как сообщают в ООО «Титановые инвестиции», в настоящее время на российской территории периметр кислотонакопителя огорожен и взят под усиленную охрану для предотвращения несанкционированного доступа к нему посторонних. До весны 2019 года будет проведена полная инвентаризация объекта, включая документирование непроектных стоков в него с других предприятий. В свою очередь завод «Титановые инвестиции» (более известен как «Крымский Титан») ведет бурение скважин глубиной свыше 240 метров, необходимых для дополнительной подпитки кислотонакопителя водой. Всего таких скважин потребуется пять. Запланировано строительство станции нейтрализации кислых стоков, что позволит перерабатывать производственные стоки «Крымского Титана» в технически чистую воду, а полученный при этом гипс будет реализовываться в качестве товарной продукции.

«Поэтапное выполнение мероприятий рассчитано до 2021 года, затраты предприятия на эти цели превысят 1 млрд рублей», — уточнили в компании.