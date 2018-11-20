Суд признал законным штраф главреду The New Times

Москва, , 13:43 — REGNUM Наложение штрафа в 30 тыс. рублей на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац признано законным. Такое решение принял 20 ноября Тверской суд столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Жалобу (главреда журнала) отклонить», — огласила решение судья.

Таким образом, Тверской суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции.

Читайте также: Песков прокомментировал ситуацию с журналом The New Times

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября мировой судья судебного участка № 369 Тверского района Москвы оштрафовал на 22 млн 250 тыс. рублей сетевое издание The New Times и его главного редактора Е. Альбац за несвоевременное предоставление сведений о финансировании СМИ в Роскомнадзор.

Читайте также: Суд оштрафовал Евгению Альбац и её журнал The New Times на 22 млн рублей