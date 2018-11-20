Заявление мэра Екатеринбурга об аэропорте Челябинска назвали провинциальным

Челябинск, , 13:34 — REGNUM Заявление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о том, нужен ли Челябинску аэропорт мирового класса, вызвало на Южном Урале бурю возмущения. Не остались в стороне и политики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов назвал заявление, которое сделал Высокинский, очень провинциальным. И не исключает, что это не останется для мэра Екатеринбурга без последствий.

«Я не знаю, зачем он так подставился. Но подобные высказывания просто хоронят Высокинского как профессионала», — заявил депутат в своём telegram-канале.

Бурматов также добавил, что все решения, в том числе и по реконструкции аэропорта Челябинска, приняты на уровне руководства страны. Депутат посчитал, что глава Екатеринбурга «вторгается не в свою компетенцию» и при этом ставит «под сомнение компетентность принявших решения (в том числе по выделению федеральных средств) руководителей министерств и ведомств».

«Вряд ли такое останется без ответа», — заявил депутат.

По мнению Бурматова, своим «глупым заявлением» мэр поставил себя против не только федеральных министров — тех самых, которые поддержали обновление челябинского аэропорта, но и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который «реализует вектор на взаимодействие с Челябинском и готовится реализовывать совместный мегапроект ВСМ».

«Это, безусловно, талант», — отметил депутат.

Некоторые жители Челябинска уже назвали слова Высокинского вызовом губернатору Южного Урала Борису Дубровскому. Граждане гадают: отреагирует ли чиновник на эти слова и какой будет эта реакция.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 ноября на официальном портале Екатеринбурга было опубликовано интервью Высокинского. Речь в нём шла о развитии города, о крупных проектах, о перспективах, которые откроются перед городом и регионом в случае проведения на Урале всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Зашёл разговор и о конурбации Екатеринбурга и Челябинска. И тогда мэр поставил под сомнение необходимость в Челябинске аэропорта международного класса, пояснив, что после создания участка высокоскоростной магистрали между этими городами аэропорт «Кольцово» сможет обслуживать и челябинцев.

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