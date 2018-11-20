Жители Финляндии запустили флешмоб в ответ на слова Трампа о пожарах

Хельсинки, , 14:19 — REGNUM Жителей Финляндии удивили слова президента США Дональда Трампа о том, что они якобы расчищают граблями леса от листвы и сорняков, чтобы избежать пожаров. В ответ на это в соцсетях запустили флешмоб — пользователи публикуют фотографии, главными героями которых стали грабли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Некоторые юзеры делятся фотографиями, на которых они якобы делают всё возможное, чтобы избежать лесных пожаров. Нередко на таких снимках появляются не только грабли, но и лопаты и даже пылесосы.

https://www.instagram.com/p/BqUntfFFT3U/

https://www.instagram.com/p/BqZBJSRhoS3/

https://twitter.com/Coqui6190/status/1064343427058462720

Другие юзеры начали придумывать для граблей новое предназначение.

https://twitter.com/TravelWithXtina/status/1064191037571297280

https://twitter.com/ImplodedView/status/1064251933509197824

Не обошлось и без большого количества мемов на эту тему.

https://www.instagram.com/p/BqY6KBJnUaO/

https://www.instagram.com/p/BqXu4PgAtXY/

https://www.instagram.com/p/BqYFP1tA-Z0/

Напомним, сейчас в Калифорнии борются с крупнейшими в истории штата лесными пожарами. 17 ноября Дональд Трамп прибыл туда и заявил, что главная причина пожаров — плохое управление лесными угодьями. В пример он привёл Финляндию, президент которой якобы рассказал Трампу, что местные жители «много времени проводят с граблями, расчищая всё». Сам же президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Ilta-Sanomat сказал, что во время его разговора с Трампом вопрос о граблях не поднимался.

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