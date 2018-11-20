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Украинские автомобилисты перекрыли международную трассу в нескольких местах

Общество

Протестующие также собрались у здания Львовского облсовета

Львов, Украина, 20 ноября 2018, 13:22 — REGNUM  Участники движения «АвтоЕвроСила» перекрыли международную трассу «Киев — Чоп» в двух местах Львовской области, заявили в пресс-службе патрульной полиции области, сообщил 20 ноября официальный сайт ведомства.

Протестующие перекрыли дорогу в районе села Розвадов, а также в селе новый Милятин.

Около ста человек собрались возле Львовского облсовета. Все они требуют отменить принятые верховной Радой правила по растаможке подержанных автомобилей с иностранными номерами, а также существенно удешевить эту процедуру.

Напомним, ранее сообщало о блокировании автомобилистами улицы в центре Киева, где расположено здание Верховной рады. По заявлениям организаторов акции, протест будет продолжаться до тех пор, пока парламент не выполнит требования автомобилистов.

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