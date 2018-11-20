Брянские полицейские познакомились с новым главой УМВД

Брянск, , 13:19 — REGNUM В Брянске сотрудникам регионального управления МВД России 20 ноября представили нового руководителя — Владислава Толкунова, назначенного на эту должность президентом РФ. Ранее новоиспеченный глава брянской полиции был заместителем министра — начальником полиции по Республике Мордовия.

Полковник полиции Владислав Толкунов родился в 1975 году. Он имеет два высших образования — экономическое и юридическое. С 1997 года трудится в правоохранительных органах. За это время успел поработать в должности начальника управления по налоговым преступления МВД по Республике Мордовия. начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Пензенской области, а с 2015 году служил на посту начальника полиции по Республике Мордовия. 6 ноября 2018 года был назначен в Брянскую область.

ИА REGNUM напоминает, что бывший глава УМВД России по Брянской области Валентин Кузьмин был уволен указом президента в августе 2018 года. Причиной отставки стало личное решение полицейского. Отметим, что Валентин Кузьмин занимал пост начальника УМВД России по Брянской области с 2010 года.

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