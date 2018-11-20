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Названо число аварий с участием такси в Москве

Общество

За шесть месяцев текущего года в столице произошло 405 ДТП с участием автомобилей такси

Москва, 20 ноября 2018, 13:10 — REGNUM  В Москве число дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси за первые шесть месяцев текущего года возросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 20 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы транспортного комплекса и ГИБДД столицы.

Отмечается, что за это время произошло 405 таких ДТП, это примерно десятая часть от всех аварий в Москве. При этом в 79% случаях за рулем такси находились граждане РФ, в 21% — мигранты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве предложили создать чёрный список таксистов и обязать машины столичных такси устанавливать в салон видеорегистраторы. Кроме того, в столице хотят повысить качество пассажирских перевозок путём введения отдельной категории прав для водителей.

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Дорожно-транспортные происшествия
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