Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода

Москва, , 13:25 — REGNUM Член Совфеда РФ Екатерина Лахова объяснила, что задача власти — понизить уровень жизни населения до времён Великой Отечественной войны, предполагает доктор исторических наук Александр Шубин. Об этом он заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание члена Совфеда РФ, которая сравнила то, как питались люди во время войны, с содержанием потребительской корзины, которое есть в настоящее время в РФ.

«Представители современной российской власти ищут любые поводы и предлоги для того, чтобы продолжить стремительное наступление на социальные права и благосостояние граждан России, — сказал Шубин. — После повышения НДС появились инициативы о введении акциза на колбасу».

Сейчас, как полагает Шубин, Лахова объяснила народу, каковы долгосрочные задачи власти: понизить уровень жизни населения до времён Великой Отечественной войны.

«Когда люди в Ленинграде умирали от голода, а тыл жил на минимальные карточки, — добавил Шубин. — Я как сын блокадника могу сказать, что мой отец, например, был очень низкого роста, потому что его здоровье было подорвано тем, о чём говорит госпожа Лахова. При этом послевоенный период, когда благосостояние стало до некоторой степени возрастать по сравнению с военными годами, остался в исторической памяти как время чудовищной бедности и голода 1946 года. Завоевания послевоенного Советского Союза, которые транжирятся в Российской Федерации, не безграничны. Похоже, безгранично только терпение нашего многострадального народа. Во всяком случае, на это рассчитывают такие политики, как Лахова и многие её коллеги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комментируя предложение повысить размеры прожиточного минимума и потребительской корзины, Лахова в ответ на вопросы журналистов заявила:

«Но вот что интересно: я всё время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?»

Отметим также, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Виталия Обедина, такие высказывания больше напоминают троллинг.

«Может, у них тайный клуб есть, в котором они соревнуются, придумывая подобные реплики, а потом выдают и смотрят — кто больше хайпанёт? — сказал политолог. — Ну потому что не может взрослый, проживший жизнь человек, добравшийся до кресла сенатора ядерной сверхдержавы, нести такую ахинею всерьёз».