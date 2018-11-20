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ВС РФ разрешил провозить в самолётах личные вещи сверх нормы ручной клади

Общество

Иск по вопросу ручной клади подала авиакомпания «Победа»

Москва, 20 ноября 2018, 13:09 — REGNUM  Пассажиры самолётов имеют право брать с собой в салон личные вещи сверх установленной нормы 5 кг. Такое решение вынес Верховный суд РФ, отклонив иск авиакомпании «Победа» к Минюсту и Минтрансу, которая требовала частичной отмены правил перевозки ручной клади.

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Речь идёт о таких вещах, как дамские сумки, рюкзаки, цветы и куртки. Как пояснил генеральный директор компании-лоукостера Андрей Калмыков, такие предметы иногда просто не помещаются на полку. В итоге суд постановил оставить без изменения решение судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ, а апелляционную жалобу — без удовлетворения, пишет ТАСС. Компания с таким решением не согласна и намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года бюджетный перевозчик «Победа» отказался от ограничения максимального веса ручной клади, которую пассажир может бесплатно взять в салон самолёта. Осталось только ограничение по габаритам — 36×30×27 см. За багаж больших размеров придётся доплачивать.

Ранее, 5 ноября, в России вступили в силу новые правила провоза ручной клади на борту самолётов. Так, каждый пассажир может взять в салон без доплаты не более 5 кг ручной клади. Исключением являются, в частности, дамские сумки, мужские портфели, детские коляски, костыли, трости складные кресла-коляски. За авиакомпаниями оставлено право увеличить указанный вес.

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