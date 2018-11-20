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Российские пранкеры «кошмарят» посольство Украины в США — посол Чалый

Общество

Никаких доказательств дипломат не предоставил

Вашингтон, 20 ноября 2018, 13:09 — REGNUM  Российские спецслужбы при помощи телефонных хулиганов вредят имиджу Украины в США, заявил посол Украины в США Валерий Чалый 19 ноября в интервью радиокомпании «Голос Америки».

По данным дипломата, за последнюю неделю пранкеры обзвонили трёх губернаторов и двух мэров американских городов. Они пытались получить информацию у министра энергетики США, конгрессменов и послов разных стран, а также разослали в семь штатов письма от имени официальных лиц Украины.

«Мы знаем, что ведется серьезная подготовка таких разговоров, и действует не один человек. Более того, такая информация собирается системно соответствующими службами», — отметил Чалый.

Дипломат заявил, что российские спецслужбы пытаются таким образом осложнить работу украинского посольства и испортить имидж Украины в США. При этом, Валерий Чалый не привёл никаких доказательств активности российских спецслужб и пранкеров.

Напомним, в сентябре СБУ закрыла въезд на Украину известным российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову.

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Ранее они неоднократно разыгрывали президента Петра Порошенко, министра обороны Степана Полторака и других официальных лиц Украины.

А также: Появилась запись разговора российских пранкеров с министром обороны Украины

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