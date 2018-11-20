В Раменском районе Подмосковья появится долгожданный путепровод

Раменское, Московская область, , 13:19 — REGNUM В Подмосковье в 2018 году начнётся проектирование и строительство нового путепровода. Об этом заявил зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия») по итогам заседания правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. Путепровод Быково будет проходить через Казанскую железную дорогу в районе железнодорожного переезда в пос. Удельная Раменского района.

«Это один из самых проблемных железнодорожных переездов Подмосковья, который уже на протяжении почти 10 лет не соответствовал трафику автомобильного транспорта через него. В итоге который год километровые пробки, часто перекрывающие автодорогу Удельная-Быково, бесконечные конфликты между водителями и сотни обращений и жалоб во все инстанции», — подчеркнул Чистюхин.

Он напомнил, что вопрос финансирования путепровода поднимался в 2017 году, однако денег не нашлось, и проект отложили.

«И вот наконец-то с помощью федеральных средств, в следующем году приступаем к проектированию и строительству путепровода. Отдельное спасибо за помощь и поддержку Игорю Борисовичу Трескову — заместителю председателя правительства Московской области», — заявил Чистюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году из бюджета Московской области было выделено свыше 6 млрд рублей на работы по реконструкции автомобильной дороги по ул. Туполева в Жуковском. Кроме того, в 2020 году откроют движение по платному железнодорожному переезду Раменское — Бронницы. Стоимость работ составила около 1,1 млрд рублей.

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