Власти Москвы предупредили о перекрытии нескольких улиц 26 и 28 ноября

Москва, , 12:53 — REGNUM В связи с хоккейными матчами в московском Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре 26 и 28 ноября будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что 26 и 28 ноября с 19:30 будет перекрыто движение по участку 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого, кроме того, будет перекрыт участок Ходынского бульвара от улицы Авиаконструктора Микояна до первого Ходынского проезда, также нельзя двигаться на авто по участку проезда от станции метро ЦСКА до Ходынского бульвара.

Также в ЦОДД уведомили, что те же самые улицы будут закрыты для движения автотранспорта 3, 5 и 10 декабря с 19:30 и 11 декабря с 12:30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель руководителя ЦОДД Ансар Арифуллин подчеркнул, что с начала декабря ситуация на дорогах Москвы осложнится из-за возросшего трафика. При этом пик загруженности столичных дорог придётся на период с 24 по 28 декабря.

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