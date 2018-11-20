В туалете белорусского колледжа установили камеры наблюдения

Минск, , 13:17 — REGNUM В мужском туалете Минского радиотехнического колледжа обнаружили камеру видеонаблюдения. Спустя несколько дней администрация учебного заведения объяснила, что это муляж, пишет Onliner.

В начала ноября пользователь видеохостинга Coub с ником Grek опубликовал ролик, снятый в мужском туалете, на котором запечатлена камера видеонаблюдения, закрепленная в углу на потолке.

Позднее на видео обратили внимание белорусские СМИ, после чего его прокомментировала администрация колледжа. Замдиректора по воспитательной работе Вадим Кудин пояснил, что в туалете установлены не настоящие камеры, а муляжи, которые «ничего не пишут». По его словам, их повесили еще летом во время ремонта для защиты от вандалов, поскольку «случалось, что кто-то, может быть, посторонние, выламывал ручки дверей». Кроме того, порой в туалетах курили рабочие, и чтобы у них не возникало соблазна сделать это снова, установили муляжи.

«Мы действуем согласно законодательству, Конституции, не нарушаем права, свободы и не порочим честь и достоинство учащихся», — подчеркнул Кудин.

Он отметил, что, вероятно, по морально-этическим соображением муляжи в туалетах тоже лишние, поэтому в ближайшее время их демонтируют. К тому же, случаи вандализма уже прекратились.

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