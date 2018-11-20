Всемирный банк выделит Казахстану $67 млн на развитие среднего образования

Астана, , 12:46 — REGNUM Международный банк реконструкции и развития выделил Казахстану $67 млн на реализацию проекта «Модернизация среднего образования», заявила заместитель министра образования и науки Эльмира Суханбердиева, сообщает 20 ноября издание BNews.

В рамках проекта планируется оснастить сельские школы мультимедийным оборудованием, повысить квалификацию сельских учителей и поддержать детей с особыми образовательными потребностями.

Суханбердиева добавила, что для достижения поставленной цели будет направлено $75 млн, в том числе $8 млн из республиканского бюджета. Средства будут возвращаться Всемирному банку из республиканского бюджета в течение 17 лет со ставкой 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Казахстана планирует сократить нагрузку по одной ставке учителя с 18 до 16 часов в неделю. Данная мера предусмотрена в рамках разрабатываемого законопроекта о статусе педагога.

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