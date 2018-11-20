Кэти Перри признана самой высокооплачиваемой певицей в мире

Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Доход певицы Кэти Перри за 12 месяцев составил $83 млн, что сделало её самой высокооплачиваемой в мире. Ежегодный рейтинг самых успешных исполнительниц опубликован журналом Forbes.

Первую строчку рейтинга Перри заняла благодаря концертному туру Witness: The Tour — годом ранее она находилась на девятой позиции. На втором месте Тейлор Свифт, заработавшая с июля 2017 года по июнь 2018 года $80 млн, в том числе благодаря выходу альбома Reputation.

На третьей строчке Бейонсе с показателем $60 млн. Далее идут Pink и Леди Гага, заработавшие за год $52 млн и $50 млн соответственно.

В десятку самых высокооплачиваемых певиц вошли Дженнифер Лопес, Рианна, Хелена Фишер, Селин Дион и Бритни Спирз.

Как сообщало ИА REGNUM, Майкл Джексон занял первую строчку в рейтинге покойных знаменитостей, чьё творчество приносит наибольший доход. Forbes оценил годовой «заработок» короля поп-музыки в $400 млн.

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