Aviasales «присвоил» аэропорту Омска имя Егора Летова

Омск, , 12:29 — REGNUM Популярный сайт по онлайн-продаже авиабилетов Aviasales фактически присвоил аэропорту Омска имя рок-музыканта Егора Летова, передает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Так, если в окне с названием аэропорта ввести «Егор Летов», то сайт автоматически определяет город как Омск. При этом если ввести имена других финалистов конкурса «Великие имена России», этого не произойдет.

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Напомним, в России запущен проект «Великие имена России». В рамках него жителям 47 регионов предлагается выбрать дополнение к названию аэропорта. На сегодняшний день в финальном туре проекта приняли участие 850 тыс. человек.

Отметим, что имя рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова не вошло в шорт-лист для названия Омского аэропорта, несмотря на лидерство в интернет-голосовании. В финальную тройку имён, по результатам социологических исследований, вошли Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов. Финальное голосование продлится до 30 ноября.

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