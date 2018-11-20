В Ингушетии ищут неизвестных, раздавших незаконно 23 гектара сельхозземель

Назрань, Ингушетия, , 12:21 — REGNUM В Ингушетии установлен факт самозахвата земель сельхозназначения. Несколько местных жителей получили незаконным путем 23 гектара земли, принадлежащей государственному предприятию «Ингушагросервис». Факт самозахвата установила прокуратура региона, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в надзорном ведомстве.

Захваченные земли находятся на территории Альтиевского округа в городе Назрани. Об этом в обращении в прокуратуру сообщил министр сельского хозяйства региона.

Было установлено, что земли раздавались по поддельным постановлениям администрации округа. Процесс разбазаривания чужой территории протекал с 2007 по 2013 годы. При этом категория полученных незаконно земель относилась к землям сельхозназначения, и в другую категорию — индивидуальное жилищное строительство — эти участки не переводились.

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В настоящее время следователи назрановского отдела МВД возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». По его итогам станет ясно, как поступят власти с незаконными постройками на незаконно полученной земле.

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Напомним, в Ингушетии в последние годы было выявлено около 900 земельных участков, переданных в собственность с нарушениями. Власти региона призвали сносить незаконно построенные домовладения и возвращать земельные участки государству.